Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Brand einer Stallanlage

Am 15. Mai 2021, um 8.25 Uhr, wurde der Polizei ein Stallbrand in Bakum gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein unbesetzter Entenstall eines Geflügelhofs in der Hochelstener Straße in Vollbrand geraten. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf umliegende Ställe verhindern. Der Schaden ist derzeit noch unbekannt. Die Freiwilligen Feuerwehren Bakum, Lüsche und Vechta waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und löschten den Brand ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden weder Menschen, noch Tiere verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

