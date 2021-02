Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, RW) Mercedes-Fahrer unter Drogen am Steuer 23.2.21

Sulz-Bergfelden (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Horber Straße am Dienstagmorgen ist einer Polizeistreife ein 22-Jähriger Autofahrer aufgefallen. Dieser stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Bei der Durchsuchung seines 30 Jahre alten Autos fanden die Beamten weitere Hinweise auf einen Drogenkonsum, weshalb eine Untersuchung in einem Krankenhaus erfolgte. Der junge Mann musste sein Auto stehen lassen und er muss auch nun noch mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell