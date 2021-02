Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Beim Ausfahren vom Parkplatz Autofahrer übersehen (23.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Straße "Am Krebsgraben". Ein 86-jähriger Mercedes Fahrer bog vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Straße und übersah einen 47-jährigen VW Tiguan Fahrer, der stadteinwärts in Richtung Berliner Straße fuhr. Beim Zusammenstoß entstand am Mercedes des Verursachers Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Den Schaden am VW schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro.

