Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Aufmerksamer Mitarbeiter stellt sich Dieb in den Weg (23.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Dieb ertappt hat ein Angestellter einer Postfiliale am Dienstagmittag gegen 12 Uhr in der Straße "Mühlweg". Ein 19-Jähriger beobachtete einen fremden Mann, der mit einem Paket aus einem Paket-Zwischendepot kam. Er sprach den Unbekannten an, der daraufhin mit dem Paket flüchtete. Der 19-Jährige nahm die Verfolgung auf und hatte den Mann fast eingeholt, als der sich umdrehte und seinen Verfolger mit einem Schlagstock bedrohte. Daraufhin brach er die Verfolgung ab, konnte den Täter jedoch kurz darauf im Beisein von Polizisten wiedererkennen. Die Beamten konnten die Identität des Mannes ermitteln. Es handelte sich um einen 38-Jährigen aus Schwenningen, der für die Polizisten kein Unbekannter war. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

