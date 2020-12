Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrzeug aufgebockt und Kompletträder gestohlen

OsnabrückOsnabrück (ots)

Auf dem Gelände eines Autohauses an der Iburger Straße machten sich unbekannte Täter zwischen Montagnachmittag (16 Uhr) und Dienstagmorgen (09 Uhr) an einem Neufahrzeug zu schaffen. Sie "bockten" das Auto auf, entwendeten die vier Sommerreifen und flüchteten anschließend mit den Kompletträdern in unbekannte Richtung. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei sind an Hinweisen interessiert und nehmen diese unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240 entgegen.

