Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Unfallflucht- silberner Kleinwagen gesucht

BergeBerge (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf der Hauptstraße zu einer Unfallflucht unter Beteiligung eines silberfarbenen Kleinwagens. Der Fahrer oder die Fahrerin des viertürigen Pkw (mutmaßlich der Marke Skoda) bog gegen 16.15 Uhr von Menslage kommend nach links in die Bippener Straße ab. Dabei missachtete die Person den Vorrang eines entgegenkommenden 15-jährigen Rollerfahrers, der einen Zusammenstoß mit dem Auto nur noch durch eine Vollbremsung verhindern konnte. Der Jugendliche stürzte mit seinem Fahrzeug und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Motorroller wurde durch den Sturz beschädigt. Der Unfallverursacher hielt in der Folge nicht an und setzte seine Fahrt auf der Bippener Straße fort. Die Polizei in Fürstenau bittet um Hinweise in der Sache. Zeugen melden sich bitte unter 05901/96148-33 oder 05439/969-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell