Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Überraschungsei der etwas anderen Art - Bundespolizei beschlagnahmt Drogen

Köln (ots)

Nachdem ein Mann versuchte, eine Personenkontrolle durch die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof zu vermeiden, zog er unbeabsichtigt die Aufmerksamkeit auf seine Hosentaschen - zu seinem Nachteil.

In der Nacht zu Montag, 06.07.2020, wurden Bundespolizisten im Kölner Hauptbahnhof auf einen 41-Jährigen Mann aufmerksam. Als dieser bemerkte, dass er kontrolliert werden sollte, wechselte er abrupt die Richtung und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Im Gespräch mit den Beamten wurde er dann stetig nervöser und machte derart widersprüchliche Angaben zu seinem Reiseweg, dass die Beamten misstrauisch wurden. Die präventive Aufforderung der Beamten, seine Hände nicht in die Hosentaschen zu stecken, ignorierte er. Als die Beamten daraufhin seine Hosentaschen durchsuchten, fielen ihnen zwei Portionierer für Amphetamine in die Hände, mitsamt Inhalt. Bei der Durchsuchung des restlichen Gepäcks in der Dienststelle wurden sieben weitere der Verschlusstütchen, sowie ein mit Amphetamin befülltes Überraschungsei aufgefunden. Insgesamt handelt es sich um mehr als 300 g Amphetamin, das durch die Bundespolizeiinspektion Köln beschlagnahmt wurde. Außerdem führte der Mann aus Göggingen ein Einhandmesser griffbereit mit sich.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und an das Polizeipräsidium Köln übergeben. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein aufgrund des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln unter Mitführung von Waffen. Die Ermittlungen leitet das Kriminalkommissariat 27 des Polizeipräsidiums Köln.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Pressestelle



Telefon: 0221/16093-102

Mobil: + 49 (0) 173 56 21 184

Fax: + 49 (0) 221 16 093 -190

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln



www.bundespolizei.de





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell