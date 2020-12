Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Rollerfahrerin nach Unfallflucht leicht verletzt

OsnabrückOsnabrück (ots)

Am Montag, gegen 07:55 Uhr, befuhr eine 56-jährige Osnabrückerin mit ihrem Roller die Gustav-Tweer-Straße in Richtung Parkstraße. An der Einmündung zur Uhlhornstraße nahm ihr ein unbekannter schwarzer Pkw die Vorfahrt, der aus der Uhlhornstraße nach rechts in Richtung Parkstraße abbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Rollerfahrerin ausweichen und stürzte dabei. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und es entstand Sachschaden an ihrem Zweirad. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann oder sogar Augenzeuge geworden ist, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2315 oder 0541/324-2115.

