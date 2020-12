Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Exhibitionist entblößte sich in Ostercappeln

OstercappelnOstercappeln (ots)

Am Sonntagnachmittag, um kurz nach 15 Uhr, entblößte sich in Ostercappeln ein unbekannter Täter in schamverletzender Weise vor einer 26-Jährigen. Der unbekannte Mann war der Ostercappelnerin erstmalig an der Bushaltestelle der Siedlung Bergfrieden aufgefallen. Von dort aus unternahm die Frau einen Waldspaziergang, auf dem der spätere Täter sie zweimal mit dem Fahrrad passierte. Zwischen der Straße "An der Haarener Grenze" und der Straße "Bergfrieden" kam es letztlich zu den exhibitionistischen Handlungen. Der Unbekannte stieg von seinem Fahrrad, zog seine Hose herunter und zeigte der Frau sein Glied. Als die Frau den Täter laut anschrie und mit der Polizei drohte, ergriff der Mann die Flucht in Richtung Ostercappeln. Die 26-jährige Frau ist sich sicher, dass ein älterer Mann den Täter ebenfalls gesehen haben muss. Er kam ihr vor der Tat entgegen und machte sie noch freundlich darauf aufmerksam, dass man für den folgenden Wegabschnitt besser Gummistiefel tragen würde.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- 25 bis 30 Jahre alt

- ca. 170 cm groß

- blaue Mütze

- dunkle Augen

- heller Teint

- normale Statur

- weiße Jacke

- dunkle Hose

- nutzte ein braunes Herrenrad

Die Polizei bittet um Hinweise zu der beschriebenen Person. Ebenso ist der ältere Herr aufgerufen sich zu melden, der den Hinweis auf die schlechten Wegeverhältnisse gab. Hinweise bitte an die Polizei unter 05471/9710 oder 05461/915300.

