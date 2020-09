Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht - geparkter Audi erheblich beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 8000 Euro wurde an einem geparkten Audi in Weil am Rhein verursacht. Der silberne Audi war von Samstagabend, 12.09.2020, bis Dienstagabend, 15.09.2020, auf dem Parkplatz des Landesgartenschaugeländes in Otterbach abgestellt. In dieser Zeit touchierte ein Fahrzeug den Audi, dessen komplette rechte Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Das Polizeirevier Weil am Rhein bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07621 9797-0).

