Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in ein Altenheim

Emsdetten (ots)

Der Polizei in Emsdetten ist am Montag (25.01.) gegen 22.52 Uhr ein Einbruch in ein Altenheim in der Lindenstraße mitgeteilt worden. In der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 22.35 Uhr verschafften sich Unbekannte über ein Kellerfenster Zugang zu dem Gebäude. In den Räumlichkeiten im Kellergeschoss öffneten die Täter mehrere Schränke und durchsuchten diese. Am Kellerfenster entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Emsdetten in Verbindung zu setzen, Telefon 02572/9306-4415.

