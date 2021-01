Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Motorradkontrolle

Lengerich (ots)

Am Freitag (22.01.) fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 15.05 Uhr auf der Schulstraße ein Motorrad, Marke Ducati, aufgrund seiner Lautstärke auf. Die Beamten fuhren direkt hinter dem Motorrad her und gaben dem Fahrer visuell und akustisch Anhaltezeichen, auf die der Fahrer jedoch nicht reagierte. Erst in Höhe der Zufahrt zur Firma Dyckerhoff auf der Lienener Straße stoppte der 69-jährige Tecklenburger. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Endschalldämpfer der Auspuffanlage nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war. Gegen den Tecklenburger wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

