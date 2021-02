Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim - Öfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer tödlich verletzt

Zeugen gesucht (23.02.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Tödliche Verletzungen zugezogen hat sich ein Radfahrer am Dienstagabend zwischen 21 Uhr und 22 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Staigstraße. Ein 24-Jähriger war mit einem Fahrrad auf einer steil abschüssigen Straße am Ortausgang Öfingen in Richtung Biesingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Sturz, wobei sich der Mann schwerste Kopfverletzungen zuzog, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Sein Trekkingrad zerbrach beim Unfall in zwei Teile. Die Unfallursache ist nicht klar und es nicht auszuschließen, dass möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt waren. Die Polizei bittet daher dringend Personen, die Hinweise zum Unfall machen können oder die im genannten Zeitraum auf der Straße unterwegs waren und Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Telefon 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell