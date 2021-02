Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Unbekannte brechen in Produktionsfirma ein, Polizei sucht Zeugen (20. - 22.02.2021)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter ist zwischen Samstagmittag, 12:00 Uhr, und Montagmorgen, 07:30 Uhr, in eine Produktionsfirma in der Schwarzwaldstraße eingedrungen und hat Bargeld entwendet. Personen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, unter 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell