Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall im Kreisverkehr (23.02.2021)

Furtwangen (ots)

Die Vorfahrt missachtet hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 10 Uhr auf der Bregstraße. Ein 59-jähriger Opel Combo Fahrer fuhr von der Straße "Hinterbreg" kommend in einen Kreisverkehr und übersah hierbei die Vorfahrt einer 69-Jährigen, die mit einem Opel Zafira im Kreisverkehr unterwegs war. Beim Zusammenstoß entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

