Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210122.1 Preetz: Beschädigter Wagen nach Unfallflucht gesucht

Preetz (ots)

Mittwochmorgen ist es in Preetz zu einem Parkrempler mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort gekommen. Die Verursacherin steht fest, der Halter des beschädigten Fahrzeugs allerdings nicht.

Nach Angaben der 18 Jahre alten Fahrerin eines VW Touran sei sie gegen 08 Uhr auf dem Parkplatz in Höhe des Kindergartens in der Straße An der Mühlenau beim Einparken gegen ein anderes Fahrzeug gefahren. Nachdem sie sich zunächst vom Unfallort entfernt hatte, meldete sie den Vorfall am Nachmittag bei der Preetzer Polizei.

Das angefahrene und mutmaßlich beschädigte Fahrzeug stand allerdings nicht mehr auf dem Parkplatz. Die junge Frau konnte lediglich angeben, dass es sich um einen blauen oder türkis-farbenen Wagen gehandelt habe. An dem Touran entstand ein etwa 60cm langer Lackabrieb an der hinteren Tür der Fahrerseite. Ein ähnlicher Schaden dürfte demnach auf an dem angefahrenen Fahrzeug entstanden sein.

Die Polizei sucht daher den Halter besagten Wagens und bittet diesen, sich unter der Rufnummer 04342 / 10 770 zu melden.

