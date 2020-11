Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Zeuge nach Unfallflucht gesucht

WachtendonkWachtendonk (ots)

Bereits am 30. Oktober ereignete sich auf der Straße Auf dem Bock gegen 15:20 Uhr eine Unfallflucht, zu der jetzt ein Zeuge gesucht wird. Beim Ausparken hatte dort der Fahrer eines Ford Focus einen vor seinem Wagen abgestellten Renault Clio angerempelt und den Renault dadurch beschädigt. Der Fahrer stieg aus und schaute sich die Fahrzeuge an. Ein Zeuge sah, wie der Ford-Fahrer dann kurz mit einem zweiten Zeugen sprach, der dort zu Fuß unterwegs war und den Unfall offenbar auch beobachtet hatte. Diesem Zeugen gegenüber soll der Ford-Fahrer angegeben haben, es sei kein Schaden an den PKW entstanden. Dieser Fußgänger wird nun gebeten, sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

