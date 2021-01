Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210121.1 Kühren: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Kühren (ots)

Die Preetzer Polizei sucht derzeit Zeugen nach einer Unfallflucht. Montagmorgen touchierten sich zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Nach Angaben eines 48-Jährigen befuhr dieser gegen 08 Uhr mit seinem VW Multivan die Kührener Dorfstraße in Richtung in Richtung Ascheberg, als ihm kurz hinter dem Kührener Ortsausgang im dortigen Kurvenbereich ein weißer oder hellgrauer Kleinbus bzw. Transporter entgegen gekommen sei. Der Wagen soll in die Fahrbahn des 48-Jährigen hineingeragt haben. Trotz eines jeweiligen Ausweichens beider Fahrer hätten sich die Fahrzeuge berührt, wodurch der linke Außenspiegel des VW komplett zerstört sein soll. Die Schäden des anderen Fahrzeugs sind unbekannt, da der Fahrer seine Fahrt fortsetzte.

Die Polizei sucht den Fahrer besagten Fahrzeugs beziehungsweise Zeugen, die den Unfall beobachtet. Hinweise nehmen die Beamten unter 04342 / 10 770 entgegen.

Matthias Arends

