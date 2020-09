Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: LKW und Omnibus treffen in Kurve zusammen

Eßweiler (ots)

Bei der seitlichen Kollision von einem Omnibus mit einem LKW, wurde der linke Außenspiegel sowie ein Dreiecksfenster des LKW beschädigt. Die beiden Fahrzeuge trafen sich am Donnerstagmorgen im Begegnungsverkehr auf der Landesstraße 372 zwischen Eßweiler und Oberweiler im Tal. In der Kurve vor dem Ortseingang Eßweiler war nicht genügend Platz für ein problemloses aneinander vorbeifahren. Wie so häufig bei der Begegnung mit größeren Fahrzeugen wäre ein defensives Fahrverhalten sinnvoll gewesen. Wer ein so großes Fahrzeug fährt, muss wissen, dass auf schmalen Straßen eine langsamere Fahrweise Schäden verhindern kann. Im vorstehenden Fall war der Fahrer des Omnibusses einfach weitergefahren ohne mit dem LKW-Fahrer Kontakt aufzunehmen. Der von der Polizei ermittelte Fahrer des Linienfahrzeuges gab anschließend an, dass er den Kontakt mit dem LKW nicht wahrgenommen hatte. Grundsätzlich sollte jedoch angenommen werden, dass die beiden Fahrer ihre Begegnung auf enger Straße mit entsprechender Sorgfalt durchführen, wozu auch die Beobachtung der Vorbeifahrt hinsichtlich einer Kollision gehört. Der Fahrer des Omnibusses erhält eine Strafanzeige wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. |pilek-AH

