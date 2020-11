POL-BO: Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Polizei Bochum

Am Freitag, den 13.11.2020, 17:15 Uhr, überquert eine 68-jährige Bochumerin in der Fußgängerfurt die Wattenscheider Str. an der Kreuzung Goldhammer Str. in Bochum. Sie mißachtet hierbei offensichtlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage für ihre Gehrichtung. Ein 56-jähriger Bochumer PKW-Fahrer, der die Wattenscheider Str. bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage für seine Fahrtrichtung in westlicher Richtung befährt, bemerkt die Frau zu spät, da ihm die Sicht auf sie durch eine an der Haltestelle "Goldhammer Straße" (in der Mitte der Fahrbahn befindlich) wartende Straßenbahn verdeckt wird. Die Fußgängerin wird vom PKW erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Trotz Reanimation durch eine RTW-Besatzung und einen Notarzt verstirbt sie noch an der Unfallstelle. Der PKW-Fahrer erleidet einen Schock. Die Unfallermittlungen dauern an. Die Wattenscheider Str. war während der Dauer der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

