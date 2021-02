Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen, B 462, Landkreis Rottweil) Mehrere Verstöße bei Kontrolle im gewerblichen Güterverkehr (23.02.2021)

Schramberg-Sulgen, B 462, Landkreis Rottweil (ots)

Bei einer Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs, welche durch die Verkehrspolizei mit Sitz in Zimmern ob Rottweil am Dienstagvormittag, in der Zeit von 09 Uhr bis 12 Uhr, auf dem Parkplatz Heuwies an der Bundesstraße 462 bei Schramberg-Sulgen durchgeführt worden ist, ergaben sich bei 15 kontrollierten Fahrzeugen teils erhebliche Verstöße. Unter anderem mussten die Beamten wegen Fehlverhaltens gegen die Fahrpersonalverordnung und wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung tätig werden. Hierbei wurde auch der schlechte Zustand der Bereifung an dem ein oder anderen Fahrzeugen beanstandet. Die betroffenen Lastwagenfahrer und Fahrer von Kleintransportern müssen nun mit entsprechenden Anzeigen wegen den begangenen Ordnungswidrigkeiten rechnen.

