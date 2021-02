Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, An der Post/Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Samstag (13.02.21) den Aufenthaltsraum des Aldi Marktes An der Post betreten. Von da versuchten sie, eine Tür aufzuhebeln, die zu Tabak- und Elektrikwaren führt. Das misslang. Die Tatzeit liegt zwischen 19.30 Uhr und 20.40 Uhr. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

