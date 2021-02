Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, RW) BMW-Fahrer bringt Radler in Gefahr 22.2.21, 17.45 Uhr

Schramberg-Sulgen (ots)

Ein junger Sportwagenfahrer hat am Montagabend beim Überholen einen Radfahrer in Gefahr gebracht. Der 18-Jährige fuhr auf dem Lienberg mit seinem 340 PS starken Einser-BMW so knapp an dem 60-jährigen Radler vorbei, dass dieser vom Luftzug ins Wanken kam. Wenig später traf der Radfahrer den jungen Mann und stellte ihn zur Rede. Dieser bestritt den Vorwurf, weshalb er bei der Polizei Anzeige erstattete. Diese stellte fest, dass der junge Sportwagenfahrer nur eine Saisonzulassung für sein Auto hatte und noch gar nicht mit seinem Sportwagen auf der Straße fahren durfte. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

