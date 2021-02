Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht am helllichten Tag im Stadtzentrum

Zeugen gesucht (23.02.2021)

St. Georgen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 15 Uhr auf dem Bärenplatz. Ein Fahrer eines dunkelgrauen Fiat streifte einen geparkten VW Sharan, wodurch dessen Außenspiegel zerbrach. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher in Richtung Hauptstraße davon. Bei seinem Auto soll es sich um ein grösseres Fiat-Modell, ähnlich dem Typ "Talento", gehandelt haben. Personen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07723 94950-0, zu melden.

