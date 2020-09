Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/Lkrs. RW) Spinne löst Alarm aus (14.09.2020)

Sulz am Neckar (ots)

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Montag gegen 23.30 Uhr in einem Discounter in der Bahnhofstraße gekommen. Vor Ort konnte von der eingetroffenen Streifenwagenbesatzung festgestellt werden, dass eine große Spinne einen Bewegungsmelder ausgelöst hatte, der wiederum den Einbruchsalarm verursachte.

