Polizei Essen

POL-E: Essen: Angeblicher Wasserwerker entwendet Schmuck aus Schlafzimmer - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen: Ein "Wasserwerker" verschaffte sich über einen Vorwand am Freitagnachmittag (21. August) Zugang zur Wohnung einer Seniorin auf der Schonnefeldstraße. Gegen 14 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Bewohnerin. Als sie öffnete wies sich ein angeblicher Wasserwerker aus und äußerte, dass er den Wasserdruck in Küche und Badezimmer überprüfen müsse. Dazu schickte er die gutgläubige Frau ins Bad, damit sie dort den Wasserhahn auf- und wieder zu drehen solle. Dieser Vorgang wurde mehrfach wiederholt, sodass der Betrüger in dieser Zeit vermutlich Schubladen in der Wohnung nach Bargeld und Schmuck durchsuchte. Im Schlafzimmer ist der Tatverdächtige fündig geworden und entwendete mehrere Schmuckstücke. Dies stellte die Bewohnerin erst fest, als der "Wasserwerker" sich bereits verabschiedete und vorgegaukelt hatte den Wasserdruck überprüft zu haben. Der unbekannte Mann wird beschrieben mit einer normaler Statur und einer Körpergröße von 180cm. Er hat dunkelblonde Seitenhaare, eine Stirnglatze und einen Schnauzbart. Er sprach akzentfreies Deutsch und hatte ein westeuropäisches Aussehen. Bekleidet war der Mann mit einem grauen Hemd und einer grauen Jeans. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Nachbarschaft, die womöglich den Mann oder ein dazugehöriges Fahrzeug beobachten konnten. Hinweise werden unter der 0201/829-0 entgegen genommen. /JH

