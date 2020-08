Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Auseinandersetzung zweier Gruppen junger Erwachsener endet mit Raubdelikt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45479 MH.-Broich: Ein 22 Jahre alter Mülheimer informierte am Freitagabend (21. August) gegen 23:20 Uhr die Polizei, dass es in einer Gartenanlage am Theodor-Heuss-Platz zu einer Auseinandersetzung mit einer andere Gruppe junger Erwachsener kam, infolgedessen das Handy seines 18-jährigen Freundes geraubt wurde. Der 22-Jährige verabredete sich am Freitagabend mit seinen Freunden (18m, 19w, 19m, 20w) in der Gartenanlage. Plötzlich kamen mehrere junge Männer auf sie zu, pöbelten und beleidigten die Fünfergruppe. Es kam zunächst zu einem verbalen Schlagabtausch. Plötzlich griffen einige aus der fremden Gruppe die jungen Männer körperlich an. Dem 18-Jährigen schlugen sie mehrmals ins Gesicht, woraufhin die anderem ihm zu Hilfe eilten. Dadurch wurden auch sie von den Angreifern durch Schläge und Tritte verletzt. Anschließend ergriffen die zirka zehn Personen die Flucht. Zu Beginn der Auseinandersetzung hielt der 18-Jährige noch sein Handy in der Hand, welches ihm vermutlich durch den Angriff geraubt wurde. Die jungen Männer verletzten sich leicht. Die Angreifer sollen "südländisch" ausgesehen haben, waren allesamt zwischen 17 und 20 Jahren alt und zwischen 170cm und 180cm groß. Drei Personen können genauer beschrieben werden. Einer trug ein pink kariertes Hemd. Ein anderer ein schwarzes Sweatshirt. Der Dritte eine Nike-Cappie, die nach hinten gedreht, getragen wurde. Hinweise zu der Auseinandersetzung oder zu der beschriebenen Personengruppe nimmt das Raubdezernat unter der 0201/829-0 entgegen. /JH

