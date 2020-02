Polizei Paderborn

POL-PB: Geschädigtes Auto nach Unfallflucht gesucht

Paderborn (ots)

(mh) Die Polizei Paderborn sucht nach dem oder der Geschädigten einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagmorgen gegen 09.27 Uhr an der Husener Straße in Paderborn ereignet haben soll.

Ein Zeuge hatte einen Mercedes-Sprinter beobachtet, der gerade einparkte. Dabei soll es zur Beschädigung eines abgestellten Nachbarautos gekommen sein. Der Fahrer des Sprinters stieg kurz aus, um einzukaufen. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden am anderen PKW zu kümmern. Ob er den Unfall bemerkt hatte, ist unklar.

Der Zeuge meldete den Vorfall am Dienstagnachmittag bei der Polizei, die bislang zwar den Fahrer des Sprinters, aber noch nicht das geschädigte Fahrzeug ermitteln konnte. Laut Zeugenaussage soll es sich vermutlich um ein grünes Auto handeln, das auf der Fahrerseite Beschädigungen aufweisen müsste. Der Fahrzeugtyp ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet darum, dass sich der Inhaber bzw. die Inhaberin des beschädigten Fahrzeuges über die Telefonnummer 05251/3060 meldet. Gleiches gilt für Zeugen, die weitere Hinweise geben können.

