POL-HM: Führerin eines PKW mit über 2 Promille auf der Bundesstraße unterwegs

Am 03.07.2020, gegen 16:00 Uhr, fiel einem 21-jährigen Verkehrsteilnehmer die unsichere Fahrweise des vorausfahrenden VW up! auf der B442 in Fahrtrichtung Hachmühlen auf. Da das Fahrzeug nach Angaben des 21-Jährigen in deutlichen Schlangenlinien geführt worden sei, verständigte er die Polizei. Das Fahrzeug konnte durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Bad Münder in Hachmühlen angehalten und kontrolliert werden.

Schnell ergab sich bei der 45-jährigen Fahrzeugführerin aus Bad Salzuflen der Verdacht der Alkoholisierung. Durch einen Atemalkoholtest konnte schließlich ein Wert von 2,08 Promille festgestellt werden. Als Begründung gab die 45-Jährige an, dass sie Stress gehabt habe. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Für das Verfahren wurde eine gerichtsverwertbare Blutprobenentnahme durchgeführt. Außerdem wurde der Führerschein der Fahrzeugführerin vorläufig sichergestellt.

