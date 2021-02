Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auf Vordermann aufgefahren (23.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Autofahrer am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der Schützenstraße verursacht hat. Ein 34-jähriger Fiat Ducato Fahrer fuhr in einem Kreisverkehr auf einen vor ihm fahrenden 27-jährigen BMW-Fahrer auf, der gerade vom Kreisel in die Markstraße einbog.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell