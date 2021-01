Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: 67-Jährige meldet Verkehrsunfall zwei Tage später - Polizei sucht Geschädigten

Ludwigsburg (ots)

Eine 67-jährige Opel-Lenkerin verursachte am Freitag gegen 08:45 Uhr einen Verkehrsunfall in Rutesheim und meldete diesen erst am Sonntag. Die Dame fuhr mit ihrem Fahrzeug im Bereich der Wasserbachstraße und Elsterweg und streifte auf Höhe der dortigen "Jugendtreffhütte" ein geparktes Fahrzeug. Der Sachschaden am Opel wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg sucht nun das beschädigte Fahrzeug und den geschädigten Halter, sowie Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter Tel. 07152 6050 beim Polizeirevier melden.

