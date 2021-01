Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 49-Jährige nach Widerstand im Gewahrsam

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag waren Polizeibeamte des Polizeireviers Böblingen wegen einer Streitigkeit zum Bahnhof in Böblingen gerufen worden. Gegen 20:20 Uhr verweigerte eine offensichtlich stark alkoholisierte 49-Jährige die Angabe ihrer Personalien. Aufgrund ihres Verhaltens und der Alkoholisierung wurde der Frau der Gewahrsam erklärt. Die Frau widersetzte sich sowohl an der Einsatzstelle, als auch beim Transport und später in der Gewahrsamseinrichtung den Maßnahmen der Polizisten. Dabei trat sie eine Beamtin beim Transport und verletzte sie leicht. In der Zelle beleidigte sie eine andere Beamtin. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell