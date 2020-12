Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher von Überwachungskamera erfasst

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Videoaufzeichnung von Überwachungskamera zeichnete einen fremden Mann auf der Terrasse auf.

Gestern (09.12.) vibrierte gegen 17:22 Uhr das Smartphone des Bewohners einer Doppelhaushälfte in der Kiebitzstraße. Das Handy "teile mit", dass die Videokamera am Haus ausgelöst hat. Doch der Geschädigte war mitten in einem Termin und konnte erst später auf sein Handy schauen. Die Videoaufzeichnung zeigte einen fremden Mann, der sich an der Terrassentür zu schaffen machte.

Tatsächlich waren mehrere Hebelspuren an der Tür zu sehen. Eine Überwachungskamera war offensichtlich von dem Einbrecher weggedreht worden.

Warum der Täter die Flucht ergriff, noch bevor er ins Haus gelangen konnte, ist zurzeit unklar. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die etwas am späten Nachmittag gehört oder beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen.

