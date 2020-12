Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Lkw vor Supermarkt aufgebrochen

Rösrath (ots)

Diebe brachen einen Lkw auf und stahlen Bargeld.

Der Fahrer eines Lkw einer Supermarktkette parkte das Fahrzeug am 08.12. gegen 16:00 Uhr auf dem Parkplatz einer Filiale an der Hans-Böckler-Straße. Als er am nächsten Morgen (09.12.) gegen 06:00 Uhr wieder losfahren wollte, musste er feststellen, dass eine Scheibe eingeschlagen worden war. Diebe hatten aus dem Führerhaus das Wechsel- und Tankgeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

