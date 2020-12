Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Versuchter Einbruch in Imbisswagen

WermelskirchenWermelskirchen (ots)

Gestern (09.12.)um 11:00 Uhr ist einer Zeugin ein versuchter Einbruch in einen Imbisswagen aufgefallen. Unbekannte haben versucht, in einen abgestellten Imbisswagen in der Burger Straße einzubrechen.

Der Anhänger ist am Vortag gegen 12:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Burger Straße, gegenüber eines Fitnessstudios, abgestellt und verschlossen worden. Die Täter versuchten in diesem Zeitraum, das Schloss der Tür aufzubrechen und scheiterten dabei, so dass sie keine Beute machten. Am Anhänger ist ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich entstanden. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren zu sichern. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

