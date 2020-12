Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - 6 Verkehrsteilnehmer im Südkreis aus dem Verkehr gezogen

Rheinisch-Bergischer KreisRheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Innerhalb von etwas mehr als 24 Stunden hat die Polizei RheinBerg bei Verkehrkontrollen im Südkreis insgesamt 6 Fahrerinnen und Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Gestern (08.12.) um Mitternacht wurde ein 55-jähriger Overather auf der Hüttenstraße in Heidkamp in seinem Pkw kontrolliert, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand.

Am Nachmittag um 16:40 Uhr wurde eine 39-jährige Kölnerin auf der Straße Beningsfeld in Refrath erwischt, die im Verdacht stand, unter Betäubungsmitteleinfluss zu stehen.

Gegen 22:29 Uhr wurde ein 40-jähriger Gladbacher auf der Friedrich-Ebert-Straße in Moitzfeld mit seinem Pkw gestoppt, bei dem ebenfalls der Verdacht bestand, unter Drogeneinwirkung zu stehen.

Kurze Zeit später um 23:15 Uhr wurde ein 41-jähriger Rösrather auf der Sülztalstraße in Rösrath kontrolliert, der unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand.

In der letzten Nacht (09.12.) um 00:57 Uhr waren es dann keine Betäubungsmittel, sondern Alkohol, der die Autofahrerin beeinträchtigte. Die 56-Jährige aus Much pustete in der Kontrolle rund 1 Promille.

Wenig später, um 01:45 Uhr, wurde dann noch ein 32-jähriger Leverkusener auf der Kölner Straße in Overath aus dem Verkehr gezogen, der laut Drogenvortest unter dem Einfluss von THC stand.

Allen Fahrerinnen und Fahrern wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt anschließend untersagt. Alle Kontrollierten müssen sich im Falle eines positiven Untersuchungsbefundes auf Drogen im Blut auf ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot einstellen.

Gegen die Fahrerin, die unter Alkoholeinfluss stand, wurde aufgrund ihrer Fahruntüchtigkeit eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr geschrieben. (ct)

