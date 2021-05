Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Sachbeschädigung

Am Sonntag,16. Mai 2021, gegen 2.00 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter einen Stein gegen das Fenster eines Einfamilienhauses in der Holdorfer Straße. Dieses wurde beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung an Wohnwagen

In der Zeit von Samstag, 15. Mai 2021, 20.00 Uhr bis Sonntag, 16. Mai 2021, 13.45 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in der Quakenbrücker Straße die Frontscheibe eines Wohnwagens mit einem Feuerlöscher. Der Wohnwagen war auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443-97749-0) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 17. Mai 2021, 02.21 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Auto auf der Krimpenforter Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 38-jährige Halter des Fahrzeugs saß auf dem Beifahrersitz und lies die Fahrt zu. Gegen beide Männer aus Lohne wurde ein Ermittlungsverfahren ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Samstag, 15. Mai 2021, 23.00 Uhr, und Sonntag, 16. Mai 2021, 8.00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Kraftfahrzeug die Von-Galen-Stra0e in Richtung Ortsmitte. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er zwei Leitpfosten, eine Hecke und fuhr schließlich gegen eine Metall-Gartenpforte und zwei Mauerpfeiler. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell