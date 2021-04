Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kind auf Fahrrad bei Ausfahrt aus Kreisverkehr angefahren - Kind leichtverletzt

Selm (ots)

Am Samstag, 03.04.2021, gegen 13 Uhr, querte ein 7jähriges Selmer Mädchen auf dem Fahrrad die Münsterlandstraße im Kreisverkehr Münsterlandstraße / Ludgeristraße. In Begleitung ihres Vaters und Bruders fuhr das Kind auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen als Erste der Gruppe. Eine 69jährige Pkw-Führerin aus Selm, beabsichtigte den Kreisverkehr in Richtung Münsterlandstraße zu verlassen und bemerkte die junge Verkehrsteilnehmerin erst, als diese sich direkt vor ihrem Wagen befand. Durch eine sofortige Bremsung kam es nur zu einer leichten Berührung, wodurch das Kind das Gleichgewicht verlor und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich die Radlerin nur leicht und wurde vor Ort medizinisch versorgt. An dem Opel Astra der Seniorin entstand minimaler Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

