Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - "Carfreitag": Mehrstündiger Schwerpunkteinsatz der Polizei im gesamten Kreis Unna

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kreis Unna (ots)

Die Kreispolizeibehörde Unna hat wie bereits in den Vorjahren auch diesmal zum "Carfreitag" (02.04.2021) einen mehrstündigen Schwerpunkteinsatz mit starker Präsenz an verschiedenen Kontrollstellen im gesamten Zuständigkeitsbereich durchgeführt. Dabei wurden in den späten Abendstunden 15 Verkehrsteilnehmern, die der Raser-, Tuner- und Poserszene zuzuordnen waren, Platzverweise erteilt. Einsatzkräfte trafen sie mit den Fahrzeugen auf einem Parkplatz einer Tanzschule am Südring in Unna, auf einem Parkplatz einer Tankstelle an der Massener Straße in Unna sowie an der Margot-Röttger-Rath-Straße in Schwerte an.

Darüber hinaus erfasste die Polizei während des 14-stündigen Schwerpunkteinsatzes folgende Verstöße:

- 297 Verwarnungsgelder wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen - 39 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen (trauriger Spitzenreiter: 135 statt der erlaubten 50 km/h auf der Lüdinghauser Straße in Selm) - 4 Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis - 7 weitere Ordnungswidrigkeiten (u. a. wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis) - 8 weitere Verwarnungsgelder

"Auch wenn wir nicht zum Hotspot der Raser-, Tuner- und Poserszene gehören, haben wir das Milieu seit langer Zeit im Blick. Wir verfolgen bei Regelverstößen eine Null-Toleranz-Strategie. Deshalb schreiten wir im Sinne der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und zum Schutz der Anwohnerschaft auch konsequent gegen Missachtungen von Vorschriften ein", betont Einsatzleiter Thomas Stoltefuß, Erster Polizeihauptkommissar und Leiter des Verkehrsdienstes bei der Kreispolizeibehörde Unna.

Hinweis an die Medienvertreter: Rückfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte ab Dienstag zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell