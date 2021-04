Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Verkehrseinsatz mit traurigem Ergebnis

Bild-Infos

Download

Kreis Unna (ots)

Auch in diesem Jahr führte die Kreispolizeibehörde Unna von Donnerstag auf Karfreitag einen Verkehrsüberwachungseinsatz durch. Schwerpunkte waren dabei die Hauptunfallursache Geschwindigkeit und die Autotuning- und Poserszene auf dem Verkehrsring in Unna. Im Kontrollzeitraum mussten 297 Geschwindigkeitsverstöße mit einem Verwarnungsgeld und 39 mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige geahndet werden. Trauriger "Rekordhalter" war dabei ein Verkehrsteilnehmer in Selm, der innerhalb der geschlossenen Ortschaft, erlaubt waren 50 km/h auf der Lüdinghauser Straße, mit 135 km/h unterwegs gewesen ist. Der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog sieht für einen solchen Verstoß, bei erstmaliger Begehung, eine Geldbuße von 680 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein 3-monatiges Fahrverbot vor. Zusätzlich mussten die eingesetzten Kräfte 4 Strafverfahren einleiten, weil Verkehrsteilnehmer mit Fahrzeugen unterwegs waren, für die sie nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis vorweisen konnten. Fünf Mal war die Betriebserlaubnis erloschen, und 10 sonstige Verstöße wurden festgestellt, davon zwei Mal die Missachtung des Rotlichts einer Ampel.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell