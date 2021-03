Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Alkoholisiert Auto gefahren

Südlohn-Oeding (ots)

Das Atemalkoholtestgerät zeigte einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,8 Promille schließen lässt, als Polizeibeamte einen 32-Jährigen pusten ließen. Der Autofahrer aus Südlohn war in der Nacht zum Sonntag in Oeding auf der Jacobistraße angehalten worden. Deutlicher Alkoholgeruch ließ die Beamten näher hinsehen. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt bestimmen zu können. Es folgten die Untersagung der Weiterfahrt, die Sicherstellung des Führerscheins und die Einleitung eines Strafverfahrens.

