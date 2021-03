Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken-Maria-Veen - Firmentransporter aufgebrochen

Reken (ots)

Arbeitsmaschinen im mittleren vierstelligen Eurobereich erbeuteten Unbekannte in Maria Veen. Um in das Innere eines Firmenfahrzeugs zu gelangen, manipulierten die Täter zunächst an einem Türschloss und schlugen eine Scheibe ein. Zu der Tat an der Straße Grüner Weg kam es zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag, 09.20 Uhr. Keine Beute machten Unbekannte im gleichen Tatzeitraum an der Straße Am Heubach. Auch dort schlugen Einbrecher eine Scheibe eines Firmenfahrzeugs ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken unter Tel. (02861) 9000.

