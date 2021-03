Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß-Reken - Unfall auf Kreuzung

Reken (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 18-Jährige, als sie mit einem von links kommenden Auto eines 56-jährigen Borkeners auf der Kreuzung Kardinal-von-Galen-Straße / Ludgeristraße zusammenstieß. Die Rekenerin hatte die Kardinal-von-Galen-Straße aus Richtung Dorstener Straße kommend in Richtung Berge befahren. Der Borkener war auf der Ludgeristraße aus Richtung Coesfelder Straße kommend in Richtung Weskerhook. An der Kreuzung gilt grundsätzlich die Regelung "Rechts-vor-links." Der Rettungsdient brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt 3.500 Euro geschätzt.

