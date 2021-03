Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Mülltonnen angezündet

Isselburg (ots)

Mutmaßlich angezündet haben Unbekannte am Samstag zwei Mülltonnen auf einem Schulgelände in Anholt. Zeugen meldeten den Brand an der Schneidkuhle gegen 22.10 Uhr. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Das Feuer beschädigte lediglich die Abfallbehälter. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

