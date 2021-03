Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Geldbörse aus Auto entwendet

Gescher (ots)

Das Portemonnaie lag auf einem Beifahrersitz, als Unbekannte es in Gescher am Samstagmittag entwendeten. Die Geschädigte hatte diese dort abgelegt und ihr Fahrzeug mit Einkäufen beladen. Sie sei kurzzeitig abgelenkt gewesen, gab die Geschädigte an. Ein Mann in einem weißen Kleinwagen habe sie nach dem Weg gefragt, ergänzte sie. Mutmaßlich in dieser Zeit griffen die Diebe nach ihrer Beute. Zu dem Geschehen auf einem Verbrauchermarktparkplatz an der Bahnhofstraße kam es gegen 12.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

