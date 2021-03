Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Berauscht von Straße abgekommen

Ahaus (ots)

Unter dem Einfluss berauschender Mittel hat in der Nacht zum Sonntag ein 53-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Ahauser war gegen 03.15 Uhr in Wessum auf der Hamalandstraße in Richtung Ahaus unterwegs, als er mit den linken Rädern seines Autos eine Mittelinsel am Ortsausgang touchierte. Infolgedessen kam er nach links von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete auf einem Grünstreifen. Vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der Fahrer, konnte aber kurze Zeit später unweit der Unfallstelle unverletzt angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 0,3 Promille schließen lässt. Er habe Schmerzmittel eingenommen, gab der Ahauser zudem an. Ein Arzt entnahm Blutproben, um die Beeinflussung durch Alkohol und Medikamente zum Unfallzeitpunkt exakt nachweisen zu können. Die Beamten stellen den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

