Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Frauen stoßen auf Radweg zusammen

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 75-Jährige am Freitagmorgen in Bocholt erlitten. Die Bocholterin war gegen 10.40 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Blücherstraße in Fahrtrichtung Münsterstraße unterwegs, als vor ihr eine 79-Jährige auf dem Radweg stand. Kurz zuvor war die ebenfalls aus Bocholt kommende Frau von ihrem Rad abgestiegen, um die Blücherstraße fußläufig zu queren. Die 75-Jährige fuhr gegen das Rad der 79-Jährigen und stürzte dabei. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell