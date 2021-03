Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Einbruch in Baucontainer

Raesfeld (ots)

Auf ein Radiogerät, Werkzeuge und verschiedene Kabel hatten es Diebe in Erle abgesehen. Die Täter drangen gewaltsam in einen Baucontainer an der Schermbecker Straße ein. Aus dem Inneren entwenden die Täter eine Metallmattenschere sowie insgesamt 50 Meter 16 Ampere-Kabel und das Radio. Ein Stromkasten wurde aufgebrochen, um an ein 25 Meter langes Krankabel zu gelangen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kripo Borken unter Tel. (02861) 9000.

