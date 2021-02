PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Ergänzung: mehrere Verletzte bei Unfall

Limburg (ots)

Verkehrsunfall mit Verletzten

Tatort: 65604 Elz, Limburger Straße Tatzeit: Sa., 27.02.2021, 14:10 Uhr Ein Peugeot 207 und ein Hyundai Tucson befahren in dieser Reihenfolge die Limburger Straße in Elz in Richtung Limburg. Der 54 Jahre alte Fahrer des Peugeot hält an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt an. Die 42-jährige Fahrerin des Hyundai erkennt dies offensichtlich zu spät und fährt auf. Beide Fahrer werden leicht verletzt, ebenso die jeweiligen Mitfahrer der beiden Beteiligten, so dass insgesamt 4 Personen vorsorglich mit dem Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht werden. Über die Schadenshöhe an den Fahrzeugen liegen noch keine genauen Angaben vor.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell