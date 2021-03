Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Lkw-Fahrer nutzte fremde Fahrerkarte

Ahaus (ots)

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes stellten in dieser Woche bei der Überprüfung eines Sattelzuges aus Rumänien schwerwiegende Verstöße fest. Der 46-jährige Lkw-Fahrer hatte in den zurückliegenden vier Wochen mehrfach die Fahrerkarte einer anderen Person genutzt, um so die massive Überschreitung der eigenen Lenk- und Arbeitszeiten zu verdecken.

Die Ermittlungen der Experten der Schwerlastgruppe ergaben beispielsweise, dass der Mann in einem Fall innerhalb von 26 Stunden 16 Stunden und 15 Minuten den Lkw gelenkt hatte und zudem auf 3,5 Stunden weitere Arbeitszeit kam.

Die verbotswidrig genutzte Fahrerkarte gehörte dem Disponenten in Rumänien.

Gegen den Fahrer und den Unternehmer wurden Verfahren eingeleitet sowie Sicherheitsleistungen (1300 und 3900 Euro) festgesetzt und erhoben.

